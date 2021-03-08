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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı

YAPILAN OPERASYON, GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

Terörle Mücadele Kaçak Cep Telefonu Kaçakçılık Operasyonu Güvenlik Güçleri Güneş Gözlüğü 


- Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak ve ilçelerinde 01 - 07 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre düzenlenen operasyonda, 10,83 gram metamfetamin, 1,70 gram eroin, 1,66 gram esrar maddesi, 3 bin 800 paket kaçak sigara, 1 kilo 650 gram kaçak tütün, 68 adet kaçak cep telefonu, 9 adet güneş gözlüğü, 7 adet oyun konsolu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 32 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. (MY-AKK-Y)
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