Şırnak’ta ihtiyaç sahibi 2 bin 600 öğrenciye tablet dağıtımı başladı

-VALİ KONUŞMA

-TABLETLERİN DAĞITIMI

-GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜ



( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK



- İmkanı olmayan öğrencilerin uzaktan eğitime erişimine katkı sağlamak amacıyla Şırnak Valiliği tarafından başlatılan 'Bir Tablet ile Eğitime Vereceğiniz Destek, Şırnaklı Öğrencilere İyi Gelecek' kampanyasında toplanan tablet bilgisayarlar öğrencilere dağıtılmaya başlandı. Şırnak Valiliği tarafından düzenlenen tablet kampanyası sonucu toplanan tabletler düzenlenen tören ile il merkezi ve ilçelere dağıtıldı. Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı olan öğrenciler için temin edilen tablet bilgisayarlardan 2 bin 600'ü Şırnak'ta dağıtılmaya başlandı. Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde 2 bin 600 tablet dağıtım törenine, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Bahar Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan, Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.

Törende konuşan Vali Pehlivan, korona virüsle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de mücadele edildiğini söyledi.



Vali Pehlivan, "Alınan tedbirler arasında okullarımızın uzaktan eğitime geçmesi de vardı. Öğrencilerimizin uzaktan eğitim ile karşı karşıya kalması durumundan hareket ile uzaktan eğitim ile tablet kampanyası başlatmıştık. Kurumsal ve hayırsever anlamında destekler oldu. Şimdilik 2 bin 600 tablet bize ulaşmış durumda, biz de bunları il merkezi ve ilçelere dağıtacağız. Biz de kent olarak yaklaşık bin tableti hayırsever vatandaşlardan ve kurumlarımızdan tedarik etmiş durumdayız. O tabletlerimiz de alınıyor. Onları da teslim edeceğiz. Tabi gönül arzu eder ki bu sayı artsın. Her il için belli bir kontenjan belirlenmiş durumda. Biz de yerelde bu süreci birebir takip ediyoruz. Bu dönem anlaşılıyor ki uzaktan eğitimle devam etmek zorunda kalacağız. İnşallah umut edelim ve gayret gösterelim, kurallara uymak suretiyle ikinci dönem çocuklarımız okullarına kavuşsunlar. Ailelerin gelir durumu, çocuk sayısı, çocukların başarı durumu gibi kriterlere göre tabletleri ulaştıracaklar. İnşallah faydalı olur. Köylerimizde internet altyapısının daha da iyileştirilmesi konusunda gayretlerimiz var. Tabi ki yüz yüze eğitimin yerini tutmaz ama öğrencilerimizin evlerinde de olsa bu eğitimi alması çok önemli. O süreçten kopmamaları adına çok önemli. Hem bulundukları sınıfın konularını hem de öğretmenleri ile olan iletişimleri canlı tutma adına önemsediğimiz bir süreçtir. Emeği geçen her kese teşekkür ediyoruz" dedi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın konuşmaların ardından Şırnak kent merkezine 297, Beytüşşebap ilçesine 23, Cizre'ye 865, Güçlükonak'a 105, İdil'e 532, Silopi'ye 688, Uludere'ye de 90 tablet öğrencilere dağıtılmak üzere merkez ve ilçe temsilcilerine teslim edildi. (MY-YRT



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