Şırnak’ta hazır beton pompa vinci devrildi: 1 ölü

-Polis ekiplerinin görüntüleri

-Güvenlik Önlemleri



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Yeşilyurt Mahallesinde hazır beton pompa vincinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Yeşilyurt Mahallesi, Yıldırım Caddesi üzerinde devam eden inşaatta hazır beton pompa vincinin beton dökümü sırasında vincin devrilmesi sonucu dengesini kaybeden inşaat işçisi, inşaattan düşerek hayatını kaybetti. İş arkadaşları ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede Sait Bektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bektaş'ın cesedi inşaat alanından çıkarılarak Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. MY



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