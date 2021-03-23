Şırnak'ta güvenlik güçleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

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( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 21 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, terörün finans kaynaklarından olan narkotik suçların engellenmesine, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cizre ve Silopi Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen planlı çalışmalar kapsamında bugün Cizre ve Silopi ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramada toplam 449,89 gram metamfetamin, 134,32 gram eroin, 105,49 gram esrar, 29,48 gram kokain, 11 adet suboxone hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinde takas usulü kullanıldığı değerlendirilen 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



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