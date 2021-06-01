Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Şırnak’ta esnafların 'Yeni normalleşme' hazırlıkları başladı

Şırnak’ta esnafların 'Yeni normalleşme' hazırlıkları başladı

ESNAFLAR

Toplantı Haziran Ayı Takvim Memur Kabine Toplantısı 

-VATANDAŞLAR
-KONUŞMA

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Türkiye'de olduğu gibi Şırnak’ta da bugünden itibaren yeni kademeli normalleşme süreci başladı.
Uzun süredir kapalı olan işletme sahipleri, sabah erken saatlerde iş yerlerini temizleyip açarak müşteri beklemeye başladı.
Şırnak’ta korona virüs salgını nedeniyle içeri müşteri kabul edemeyen, sadece paket veya gel-al servisi yapan lokanta ve restoranlar, açıklanan normalleşme takvimi ile birlikte müşteri almak için hazırlıklarına başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından duyurduğu haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimiyle ilgili işletme sahipleri iş yerlerini açtı, hazırlıklarını tamamladı ve müşterilerine hizmet vermeye başladı.
Müşterilerini çok özlediklerini ifade eden kafe işletmecisi Orhan Yıldız, salgın döneminin kendileri ve müşteriler açısından zor geçtiğini söyledi.

Yıldız, ''Yaklaşık 6 aydır kapalı olan kafemiz bugün itibariyle açmaya başlıyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. 6 aydır çok büyük zorluklar çektik esnaf olarak. Çalışanlar zorluk çekti. Açıklanan kararda sabah 07.00 ile gece 21.00 arasında açık olacakmış. Biz bu süre zarfını az buluyoruz. Biz yetkililerden bu süre zarfının uzatılmasını istiyoruz. Mesaiden sonra memurlar ancak gelebiliyorlar. Bizim iş yeri yoğunluğu da gece başlıyor. Bu yüzden bu sürenin uzatılmasını istiyoruz'' dedi.
(MY-YRT
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement