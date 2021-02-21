Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Şırnak’ta çocuklar ile polisin 'kartopu savaşı'

Şırnak’ta çocuklar ile polisin 'kartopu savaşı'

kartopu savaşından görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

Sosyal Medya Rekor Kartopu Savaşı Trafik Polisi Kar Yağışı 


- Şırnak’ın Cumhuriyet Mahallesinde çocuklar, trafik polisleriyle kartopu savaşı yaptı. Şırnak kent merkezinde 3 gündür devam eden kar yağışı trafiği aksatırken, çocuklar için ise eğlence oldu. Kentte etkili olan karın keyfini yaşayan çocuklar aileleriyle beraber dışarıda oynadılar. Cumhuriyet Mahallede devriye atan trafik polisleri çocukların kar sevincine ortak oldu. Kartopu oynayan çocuklar, polisler arasında karşılıklı kartopu savaşı renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar tarafından yoğun kartoplarının hedefi olan polisler, "Teşekkür çocuklar iyi eğlenceler" diyerek mahalleden ayrıldı. Şırnak'ta kısıtlama gününde çocuklar ve polislerin kartopu savaşında çekilen görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan olmak üzere çok sayıda sosyal medya haspaların da paylaşım rekoru kırdı. Şırnak’ta kayda geçen görüntüler yürekleri ısıttı. Mahalle'de koranavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar ve trafik polisi ekipleri kartopu oynamaları renkli görüntüler oluşturdu. Şırnaklı çocuklar ve trafik polislerinin kartopu savaşı başta Emniyet Genel Müdürlüğü, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan olmak üzere çok sayıda kullanıcı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımda, "Çocuklara karşı tabii ki kaybettik" ifadeleri ile eğlenceli kartopu savaşından görüntülere yer verildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı