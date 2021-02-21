Şırnak’ta çocuklar ile polisin 'kartopu savaşı'



- Şırnak’ın Cumhuriyet Mahallesinde çocuklar, trafik polisleriyle kartopu savaşı yaptı. Şırnak kent merkezinde 3 gündür devam eden kar yağışı trafiği aksatırken, çocuklar için ise eğlence oldu. Kentte etkili olan karın keyfini yaşayan çocuklar aileleriyle beraber dışarıda oynadılar. Cumhuriyet Mahallede devriye atan trafik polisleri çocukların kar sevincine ortak oldu. Kartopu oynayan çocuklar, polisler arasında karşılıklı kartopu savaşı renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklar tarafından yoğun kartoplarının hedefi olan polisler, "Teşekkür çocuklar iyi eğlenceler" diyerek mahalleden ayrıldı. Şırnak'ta kısıtlama gününde çocuklar ve polislerin kartopu savaşında çekilen görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan olmak üzere çok sayıda sosyal medya haspaların da paylaşım rekoru kırdı. Şırnak’ta kayda geçen görüntüler yürekleri ısıttı. Mahalle'de koranavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar ve trafik polisi ekipleri kartopu oynamaları renkli görüntüler oluşturdu. Şırnaklı çocuklar ve trafik polislerinin kartopu savaşı başta Emniyet Genel Müdürlüğü, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan olmak üzere çok sayıda kullanıcı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün paylaşımda, "Çocuklara karşı tabii ki kaybettik" ifadeleri ile eğlenceli kartopu savaşından görüntülere yer verildi.





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