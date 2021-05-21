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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Şırnak’ta askeri bölgeye maket uçakla saldırı girişimi

Şırnak’ta askeri bölgeye maket uçakla saldırı girişimi

Zırhlı araçlar

Bild Maket Uçak Teröristler Saldırı 

-Şehir görüntüsü
-Havadaki drone ateş etme
-İzli fişekler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına teröristler tarafından maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunuldu. Personelin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmedi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, birlik personelinin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiatın meydana gelmediği bildirildi.

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