Şırnak'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı
operasyondan görüntüler
( ŞIRNAK )- Yıldırım-1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş.Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında;* Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, çıkan çatışmada 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen operasyonun görüntüsü ortaya çıktı
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