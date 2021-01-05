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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Şırnak'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Şırnak'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

operasyondan görüntüler

( ŞIRNAK )- Yıldırım-1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş.Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında;* Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, çıkan çatışmada 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilen operasyonun görüntüsü ortaya çıktı

Çatışma Gesi 

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