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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Şırnak’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyona çıkan askerler

Jandarma Çatışma Komando Gesi 

-Karlı dağlar
-Helikopterden görüntü
-Detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta düzenlenen operasyonlarda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, Yıldırım-1 Cudi operasyonu kapsamında, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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