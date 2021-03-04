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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şırnak'ta 5 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Şırnak'ta 5 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Kazaya karışan araçlar

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası 

-Trafik polislerinden görüntü
-Güvenlik önlemlerinin alınması
-Detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şırnak-Cizre karayolu 5 kilometresi Konak Mahallesi mevkiinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle 1 tır, 2 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Vatandaşların ihbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre ve Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası Cizre'ye gelen araçlarda trafik akışının bir süre aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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