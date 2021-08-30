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Şırnak’ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şırnak’ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak’ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Atak ve Skorsky helikopterlerin bölgedeki haraketliliği

Operasyon Jandarma Komando Terörist Helikopter 

-operasyon bölgesi

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Şırnak’ta 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonlarda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında Beytüşşebap kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından SİHA destekli operasyon düzenlendiği kaydedildi. Operasyonda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi ifade edilirken bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. Bölgede hava hareketliliğinin sürdüğü görüldü.
(SG-YRT
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