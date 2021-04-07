Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

- Şırnak Bestler Dereler bölgesinde devam eden Eren-10 operasyonu Kapsamında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Jandarma Genel komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde bir grup teröristle sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım