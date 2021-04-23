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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Şırnak’ta 23 Nisan, zırhlı araçlardan çalınan şarkılarla kutlandı

Şırnak’ta 23 Nisan, zırhlı araçlardan çalınan şarkılarla kutlandı

-başkan makam odası

Zırhlı Araç Makam Odası Zırhlı Araçlar Saygı Duruşu Kaymakamlık 

--öğrenciler
--zırhlı araçlar şarkı çalma
--genel ve detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, zırhlı araçlardan çalınan şarkılarla kutlandı. Beytüşşebap ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, zırhlı araçlardan çalınan şarkılarla kutlandı. Salgın nedeniyle kaymakamlık binası önünde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Öğrenciler makam koltuklarına otururken, zırhlı araçlardan da 23 Nisan'ın ruhuna uygun şarkılar çalındı.
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