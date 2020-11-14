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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Şırnak'ta 20 kilogram eroin ele geçirildi

Şırnak'ta 20 kilogram eroin ele geçirildi

dedektör köpekle arama yapan ekipler

Polis Köpek Narkotik Dedektör Köpek Kontrol Noktası 

-Kamyon dışında ve içinde arama yapılması
-Kamyon dorsesinde bulunan eroin
-Bulunan eroinin sergilenmesi

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında 40 parça halinde 20 kilo 883 gram eroin ele geçirildi. Şırnak valiliğinden yapılan açıklamada Van İl Emniyet Müdürlüğü ile beraber sağlanan koordinasyon neticesinde Şırnak il sınırları içinde eroin ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Van İl Emniyet Müdürlüğü ile sağlanan koordinasyon neticesinde 13 Kasım 2020 günü ilimiz merkez Uludere yolu üzerindeki polis kontrol noktasında durdurulan T.T. isimli şahsın sürücüsü olduğu çekici ve buna bağlı dorse içerisinde yapılan aramalarda, 40 parça halinde toplam 20 kilo 883 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, bahse konu şahıs Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapmak suçundan gözaltına alınmıştır. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
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