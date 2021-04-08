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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şırnak'ta 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Teröristin fotoğrafı (Özgür Gabar)

Şehit Çatışma Askeri Konvoy Teröristler Saldırı 

-Arşiv-

( ŞIRNAK -EK) ŞIRNAK

- Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca devam eden operasyonda; Kahraman Jandarma Komandolarımız, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birliklerimiz ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi.Böylelikle bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10’a yükseldi. Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman adındaki teröristin katıldığı eylemler: 05.09.2015 tarihinde Hakkari Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu (16) askerin şehit edilmesi 6 askerin yaralanması eylemlerini planlayan ve bizzat katılan terörist olduğu, 2014 - 2015 yıllarında Hakkari bölgesinde meydana gelen terör olaylarının sorumlu ve planlayıcısı olduğu, 2020 Eylül - 2021 Nisan ayları arasında sözde Botan Saha olarak bilinen Şırnak, Mardin, Van, Siirt ve Şanlıurfa illerindeki terör olaylarının planlayıcısı olduğu belirlendi.
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