ŞIRNAK - Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

- Şarampole devrilen otomobildeki hasar Şırnak 'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Uludere ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.M.B'nin kullandığı 73 AAJ 851 plakalı otomobil, Şenoba beldesi Bestler mevkisinde 20 metrelik şarampole devrildi.Araçta bulunan biri bebek 5 kişi, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.Yaralılardan 4'ü Uludere Devlet Hastanesine, durumu ağır olan 1 yaşındaki bebek H.Ü. ise Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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