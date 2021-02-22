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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ŞIRNAK - Kurtların saldırısı sonucu 25 keçi telef oldu

ŞIRNAK - Kurtların saldırısı sonucu 25 keçi telef oldu

- Barınağın bulunduğu bölge - Telef olan hayvanlar - Sürü sahibi Hasan Dalman'ın konuşması Şırnak 'ta kurtların saldırısı sonucu 25 keçi telef olduŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın İdil ilçesinin Sulak köyünde kurtların saldırısı sonucu 100 keçiden 25'i telef oldu, 15'i yaralandı.Sulak köyünde besicilik yapan Hasan Dalman'ın, merada otlattıktan sonra barınağa bıraktığı keçilere gece saatlerinde kurtlar saldırdı.Saldırıda barınaktaki 100 keçiden 25'i telef oldu, 15'i ise yaralandı.Dalman, 9 yıldır hayvanlarını bıraktığı barınağa kurtların saldırdığını sabah fark ettiğini belirterek, "Yaklaşık 50 bin lira zarara uğradım. Yetkililerden mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." dedi.

Keçi Saldırı Hayvan Irak 

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