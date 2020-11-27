Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
ŞIRNAK - Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı

ŞIRNAK - Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı

- Ekiplerin yola çıkması - Teröristin görüntüsüKırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandıŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliği, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'lı teröristin Irak'ta yakalandığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından terörle mücadele çalışmaları kapsamında hakkında bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan kaydı bulunan terörist M.Ş. İnterpol Daire Başkanlığı görevlilerince Irak'ta yakalanması sağlanarak, Türkiye'ye getirildiği belirtildi.İstanbul Havalimanı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınan M.Ş, kentteki faaliyetleri ve arama kaydı dolaysıyla Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Şırnak 'a getirildi.
Terörist M.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terörle Mücadele İnterpol Akalan Kırmızı Bülten Terör Örgütü 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement