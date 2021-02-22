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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ŞIRNAK - Kar ve tipi etkili oluyor

ŞIRNAK - Kar ve tipi etkili oluyor

- Şırnak Belediyesi ekipleri iş makineleri ile yollarda kar temizliği çalışmaları - Tuzlama çalışmaları Şırnak 'ta kar ve tipi nedeniyle 3 köye ulaşım sağlanamıyorŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe, Yeşilöz ve Dağaltı köylerinin yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.İlde üç günden bu yana etkili olan kar yağışının ardından oluşan buzlanmaya karşı Şırnak Belediyesi ekipleri, kent merkezinde iş makineleri ile temizleme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Kar Temizliği Köy Yolları Kar Yağışı 

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