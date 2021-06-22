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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ŞIRNAK - İnşaat alanına yuva yapan 'büyük kız kuşu' için çalışma kısmen durduruldu

ŞIRNAK - İnşaat alanına yuva yapan 'büyük kız kuşu' için çalışma kısmen durduruldu

ŞIRNAK - İnşaat alanına yuva yapan "büyük kız kuşu" için çalışma kısmen durduruldu - Şırnak Su Arıtma Tesisi ve çalışan personeller - Kuştan yuvadan ayrılması ve yuva çevresinde dolaşması - Kuşun 4 yumurtası - Şantiye Başmühendisi Emek Uygun'un konuşması - Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay'ın konuşması Şırnak 'ta inşaat alanına yuva yapan "büyük kız kuşu" için çalışma kısmen durduruldu - Atık Su Arıtma Tesisi Kontrol Başmühendisi Emek Uygun: - "Peyzaj çalışmasını kuşun sağlığı açısından durdurduk ve başka alana kaydırdık. Kuşumuz bize emanet" - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay: - "Şantiye ekibiyle ortak hareket edip yuvada yumurtadan yavrular çıkana kadar bekleyeceğiz"ŞIRNAK (AA) - EKREM PAYAN - Şırnak Atık Su Arıtma Tesisi şantiye alanında yaptığı yuvaya 4 yumurta bırakan "büyük kız kuşu" için yavrular kuluçkadan çıkıp uçuncaya kadar çalışmalar kısmen durduruldu.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Şırnak Belediyesinin iş birliğinde yapımı süren Şırnak Atık Su Arıtma Tesisinde şantiye görevlilerince bir kuşun 4 yumurtalı yuvası tespit edildi.Kuşun yuvasının çevresindeki peyzaj çalışmasını durdurup inşaat sahasındaki başka bir alanda faaliyete devam eden şantiye çalışanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine durumu bildirdi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, yaptığı incelemede, yuva yapan kuşun bölgede ender görülen "büyük kız kuşu" olduğunu belirledi. - "Çevre bilinci bizde öncelikli"Atık Su Arıtma Tesisi Kontrol Başmühendisi Emek Uygun, AA muhabirine, şantiyede peyzaj çalışması esnasında sahadaki teknik personel tarafından çalışma alanı içerisinde bir kuşun 4 yumurtalı yuvasını tespit ettiğini, kuşu ve yuvayı korumak için o bölgede çalışmaları durdurduklarını söyledi.

"Projemiz zaten çevre projesi, atık suyu arıtma şantiyesi ve çevre bilinci bizde öncelikli. Bu bizde heyecan verici bir durum yaşattı. Kuşu bu alanda koruyacağımızı taahhüt ediyoruz. Peyzaj çalışmasını kuşun sağlığı açısından durdurduk ve başka alana kaydırdık. Kuşumuz bize emanet." diyen Uygun, şu an kuşun doğal alan içerisinde yuvasına gelip gittiğini belirtti.
Etrafı tellerle çevrili alanın herhangi bir dış etkene karşı da korumalı olduğunu vurgulayan Uygun, yumurtalardan çıkacak yavruların sağlıklı bir şekilde büyüyebilecekleri bir ortamın bulunduğunu aktardı. - "Yavrular çıkana kadar bekleyeceğiz"Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay da yapımı devam eden tesiste yuva yapan kuşun "büyük kız kuşu" olduğunu gözlemlediklerini kaydetti.
Yumurtalarıyla beraber kuşu koruma altına aldıklarını dile getiren Kalay, "Şantiye ekibiyle ortak hareket edip yuvada yumurtadan yavrular çıkana kadar bekleyeceğiz. Kuşlar oradan ayrıldıktan sonra tesiste çalışmalar kaldığı yerden devam edecektir. Ülkemizde ve bölgemizde nadir görülen kuşu bize bildirdikleri ve tesiste çalışan ekiplerin hassasiyetleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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