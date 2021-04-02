Şırnak’ın tarihi ve kültürü keşfediliyor

-TARİHİ YERLER

-VADİ

-DOĞAL GÜZELİKLER

-KONUŞMALAR

-DETAY GÖRÜNTÜ



( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK



- Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Dicle Kalkınma Ajansı tarafından geliştirilen proje ile bugüne kadar Şırnak’ın saklı kalan tarih, kültür ve doğasının keşfedilmesi için çalışma başlatıldı. Bünyesinde birçok tarihi ve kültürel zenginliği içeren kent, sağlanan güven ve huzur ortamıyla yeni turizm rotaları ile de yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor. Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ile Dicle Kalkınma Ajansı bölgede turizmin canlandırılması için Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirilmesi, Kültür ve Turizm Rotaları Projesini hayata geçirdi. Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Sedat Çelik ve beraberindeki heyet ile birlikte Cudi Dağı eteğinde bulunan Körseli ve Görümlü köylerinde kilise, rölyef, mağara, kanyon, vadi ve doğal güzellikleriyle turizme kazandırılmayı bekleyen bölgeyi gezerek, keşif çalışması yürüttü. "Buraya hem ülkemizden hem de uluslararası milletlerden turistler gelecek" Şırnak bölgesinde nokta nokta kültürel, doğal ve tarihi anlamda neler var onları keşfetmeye çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Çelik, "Bu minvalde Körseli ve Görümlü köylerinin çevrelerinde keşif yaptık. Buralarda çok güzel doğa yürüyüşlerin yapılacağı alanların olduğunu keşfettik. Bunu yaparken yerli ve yabancı turistlere sunmanın yanında rotaları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu anlamda kendini doğada huzurlu hissedilebilecekler için önemli noktalar haline gelecek. Körseli köyün tarihinden sonra Görümlü köyün çok güzel doğal güzellikleri bizleri karşıladı. Burada bir trekking rotasının oluşturulmasını sağlayacağız. Görümlü köyü Hz. Nuh’un gemisinin konduğuna inanılan Cudi Dağın eteğinde bulunuyor. Buradan Hz. Nuh’un gemisinin indiği yer olarak belirtilen sefineye çıkma ile ilgili bir projemiz var. 'Nuh’un İzinde' şeklinde o da gerçekleşirse, Müslüman ve gayrimüslimler için önemli bir yer olacaktır. Bütün dünyanın buraya akabileceği rota olacaktır. 'Nuh’un İzinde' rotası bütün inanışlarda, bütün efsanelerde Hz. Nuh tufanıyla ilgili inanış unsuru barındırmaktadır. Dolayısıyla bütün dünyayı ilgilendiren, bütün insanların aslında Hz. Nuh’un devamı olduğunu düşünürsek eğer herkesi ilgilendiren bir olaydır bu. Dolayısıyla buraya hem ülkemizden hem de uluslararası milletlerden, toplumlardan turistlerin geleceğini düşünüyoruz" dedi.

"Şırnak'ın doğal, kültürel, turistik yerlerini keşfetmek için geziyoruz" Şırnak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu araştırma görevlisi Gökhan Kadırhan da Şırnak Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı işbirliği ile yaptıkları Sürdürülebilir Turizm Çeşitlendirilmesi, Kültür ve Turizm Rotaları Projesi kapsamında Şırnak’ın doğal, kültürel, turistlik yerlerini keşfetmek için gezdiklerini söyledi.



Kadırhan, "Bugün Silopi ayağındayız. Silopi’nin Körseli köyündeyiz. Köyümüz milattan önce 1700 ile 1800 yıllarına kadar yaşam olduğuna inanılan bir yerdir. Yazılı kaynaklardan da bu mevcuttur. Köyümüz 1990’larda boşaltılmış. Köyü gezdiğimiz zaman doğal, kültürel, tarihi birçok güzelliği bulunuyor. Bu köyü de turizm rotaları kapsamında bir rota haline getirmek için birkaç köyle birleştirip rota haline getirmeyi planlıyoruz. Bu keşif gezilerimiz kapsamında fizibilite raporları çıkaracağız. Trekking alanları, doğa yürüyüşleri, kültürel alanların gezilmesi konusunda tematik olarak birkaç rota oluşturmayı planlıyoruz. Bu rotalar kapsamında gelecek olan ziyaretçilere ön hazırlıkları, ön bilgileri olacak" diye konuştu.





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