Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ŞIRNAK - Husumetli aileler barıştırıldı

ŞIRNAK - Husumetli aileler barıştırıldı

- Ailelerin toplanması - Duanın yapılması - Belediye Başkanı Nimet Demir'in konuşması - Muhsin Elçi'nin konuşması Şırnak 'ta husumetli aileler barıştırıldıŞIRNAK (AA) - Şırnak merkez Kumçatı beldesinde 2 aile arasındaki husumet sona erdi.Beldede yaşayan Özmen ve Bulduk ailelerinin arasında 3 ay önce yaşanan arazi kavgasında 4 kişinin yaralanmasıyla başlayan husumetin sona erdirilmesi için kanaat önderleri devreye girdi.Bir araya gelme karara alan iki aile için Şırnak Cizre Dirsekli Şeyh İzzettin Camisi önünde barış etkinliği düzenlendi.
Kumçatı Belde Belediye Başkanı Nimet Demir, etkinlikte, hoşgörü, barış ve kardeşliğin değerli, yüce ve kutsal kavramlar olduğunu belirterek, ailelerin barışmasını sağlayan kanaat önderlerine teşekkür etti.Vatandaşlardan Muhsin Elçi de bölgedeki tüm kırgınlıkların ve husumetlerin ortadan kalkması gerektiğini söyleyerek, "Burada iki aile arasında bir kavga çıkmıştı. Yöre insanları olarak onları barışını sağladık. Elimizden geldiğince katkı sunmaya çalıştık. Temennimiz bölgede bu kırgınlıkların ve husumetlerin ortadan kaldırılmasıdır." diye konuştu.
Yapılan duanın ardından iki aile fertleri barıştı.Husumetin son bulması nedeniyle mevlit okutuldu, davetlilere tatlı ikram edildi.

Kanaat Önderleri Arazi Kavgası Naat 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kibariye Başbakan Davutoğlu'nu Çok SevdiKibariye Başbakan Davutoğlu'nu Çok Sevdi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement