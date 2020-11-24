ŞIRNAK - Hizmet Şeref Belgesi'ni 33 yıl önce öğrencisi olan Şırnak Valisi'nin elinden aldı
- Öğretmenler Günü dolayısıyla Şırnak Valiliği önünde düzenlenen tören - Atatürk Anıtına İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener'in çelenk sunması - İstiklal Marşı'nın okunması - Protokol üyelerinin tören alanında oturması - Mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Sema Cıngıllıoğlu ve İlkokulu Sınıf Öğretmeni İlayda Cengiz'in konuşması - İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener'in konuşması - Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın emekli olan öğretmeni Mehmet Hıdır Oktaykaan'a hizmet şeref belgesini takdimi - Mehmet Hıdır Oktaykaan'ın konuşması - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması - Dereceye giren öğretmenlere 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk tarafından plaket verilmesi - Güzel Sanatlar lisesi öğretmenlerini müzik dinletisiHizmet Şeref Belgesi'ni 33 yıl önce öğrencisi olan Şırnak Valisi'nin elinden aldı ŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ta düzenlenen programda emekli öğretmenlerden Mehmet Hıdır Oktaykaan'a Hizmet Şeref Belgesi'ni 33 yıl önce öğrencisi olan Vali Ali Hamza Pehlivan takdim etti. Şırnak 'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı Seyir Terası'nda program düzenlendi. Programda emekli olan öğretmenlere Vali Pehlivan tarafından Hizmet Şeref Belgesi verildi. Pehlivan'ın belge verdiği eğitimcilerden biri de Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 33 yıl önce öğrencilik yıllarında İngilizce öğretmeni olan Oktaykaan oldu. Yıllar sonra yolları Şırnak 'ta kesişen Oktaykaan belgesini Vali Pehlivan'ın elinden almanın mutluluğunu yaşadı. Oktaykaan Hizmet Şeref Belgesi'ni öğrencisinin elinden almanın onur ve gururunu yaşadığını belirtti. Vali Pehlivan yaptığı konuşmada, yıllar sonra öğretmeniyle buluşmasının güzel bir duygu olduğunu söyledi.
"Yıllar önce talebe iken hocam Çamlıhemşin'e gelmişlerdi. Belli bir süre İngilizce derslerimize girdiler. Kaderin cilvesi aradan yıllar geçti, tayinimiz Şırnak 'a çıktı ve burada karşılaştık, bir araya geldik ve emeklilik beraatını da vermek bizlere nasip oldu." diyen Pehlivan, öğretmenlerin hayat yolunda rehber olduğunu aktardı. Pehlivan, "Bugünlere gelinmesinde, bilgi edinilmesinde, ahlaki, milli ve manevi değerler ile hayatın öğrenilmesinde öğretmenlerimizin şüphesiz hepimizin üzerinde emeği çoktur. Öğretmenlerimiz ülkemiz, toplumumuz, yarınlarımız için eğitim neferlerimiz olarak en büyük güç kaynaklarımızdan. Öğretmenlerimiz nesillerimizi yetiştiriyor ve bu sayede geleceğe çok daha güvenle ve umutla bakıyoruz." diye konuştu. Programda daha sonra aday öğretmenler yemin etti. Şiirlerin okunduğu, müzik dinletisinin sunulduğu program resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım