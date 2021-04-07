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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şırnak dağları sarıya büründü

Şırnak dağları sarıya büründü

-çiçek açan ağaçlar

Gesi Yağan Irak 

--dağlar
--çiçek bahçeleri
--sarıya bürünen dağlar
--genel ve detaylar

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ta ilkbaharın etkisini göstermesinin ardından yüksek rakımlı dağlarda sarı renginde çiçekler kartpostallık görüntüler oluşturdu. Şırnak merkez ve tüm ilçelerinde bahar etkisini gösterdi. Kışları sert geçen yüksek rakımlı Beytüşşebap ilçesinde de çiçekler yeşerdi. Baharın geldiği dağlar adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Metrelerce yağan kar yerini çiçek bahçelerine bıraktı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası köyü Komato bölgesinde sıcak havaların etkisiyle dağ yamaçları çiçek bahçelerini andırdı. Fotoğrafçıların uğrak yeri haline gelen Komato bölgesinde doğa severler gün boyu fotoğraflar çekinmeye başladı.
(SRD-AKK-Y)
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