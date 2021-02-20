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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
ŞIRNAK - Çocuklar trafik polisleriyle kar topu oynadı

ŞIRNAK - Çocuklar trafik polisleriyle kar topu oynadı

- Trafik polisleri ile çocukların kar topu oynamasıÇocuklar trafik polisleriyle kar topu oynadıŞIRNAK (AA) - Şırnak kent merkezinde çocuklar, trafik polisleriyle kar topu oynayarak eğlendi.Kent merkezinde dünden itibaren yağan kar yağışı ulaşımı aksatırken, uzun süredir kara hasret olan çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasını kısa süreli ihlal etmelerine neden oldu.Karda keyfini yaşayan çocuklar aileleriyle beraber dışarıda oynayarak çıkardı. Yeni Mahallede devriye atan trafik polisleri çocukların kar sevincine ortak oldu.Kar topu oynayan çocuklar, polisler arasında karşılıklı kar topu atışması renkli görüntüler oluşturdu. Yoğun kar toplarının hedefi olan polisler, "Teşekkür çocuklar iyi eğlenceler" diyerek mahalleden ayrıldı.

Polis Kar Topu Yağan Kar Yağışı 

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