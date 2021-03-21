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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
ŞIRNAK - Arazide bulunan mühimmatın patlaması sonucu 2 çocuk öldü (2)

ŞIRNAK - Arazide bulunan mühimmatın patlaması sonucu 2 çocuk öldü (2)

- Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın hastanede ölen çocukların ailelerini ziyaret etmesiŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Uludere ilçesinde, arazide bulunan mühimmatın patlaması sonucu 2 çocuk öldü.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yemişli Köyü Yekmal Mezrası kırsalındaki mera alanında hayvan otlatan Yusuf Ata (14) ile Caner Sak (16) arazide bulunan mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralandı.Patlama sesini duyan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Ata ve Sak'ın cenazeleri, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.Olaya ilişkin Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:" Şırnak 'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli Köyü Yekmal Mezrası'nın kuzey kesiminde bulunan merada hayvan otlatmakta olan Yusuf Ata (14) ve Caner Sak (16) isimli vatandaşlarımız saat 15.00 sıralarında arazide bulunan bir mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralanmış olup helikopter ile sevk edildikleri Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmişlerdir. Bahse konu olay ile ilgili olarak Uludere Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz."

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