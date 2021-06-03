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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şırnak annelerinin evlat nöbeti eylemi 32'nci haftasında

Şırnak annelerinin evlat nöbeti eylemi 32'nci haftasında

ANNELRİN YÜRÜMESİ

Terör Örgütü 

-KONUŞMALAR
-GENEL VE DETAY GÖRÜNTĞÜ

( ŞIRNAK ) - ŞIRNAK

- Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Şırnak annelerinin HDP il binası önündeki eylemi 32’nci haftasına girdi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK’ya ve HDP’ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ’Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP’ ve ’Kürt Türk kardeştir, PKK kalleştir’ sloganları attı. HDP Şırnak il binası önünde açıklama yapan anne Emine Üstek, oğlu Metin’in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken bayram sabahı dağa kaçırıldığını ve HDP’nin evladını geri getirene kadar burada olacağını söyledi.

Anne Emine Üstek, "Ben oğlum için HDP önüne geliyorum. Oğlum gelene kadar ben burada duracağım. Oğlumu götürüp kendilerine sattılar. Ne hakları vardı oğlumu götürüp satmaya. Şırnaklı bütün çocukları götürüp sattılar. Gözümüz oğlumun yolundadır. Oğlum sen neredeysen dön evine geri gel. Ben seni çok özledi" dedi.
Şırnak annelerine destek veren Hatice Atan ise "32 haftadır biz düzenli olarak HDP önüne geliyoruz. Bu haklı mücadelemizi devam ettireceğiz. Diyarbakır’dan sonra ciddi kıvılcımlar yükseldi. Muş, Van, Hakkari ve İzmir’de başladı.
Terör örgütü artık annelerin kararlığını biliyor. Biz inanıyoruz ki annelerimiz terör örgütün kökünü kazıyacaktır. Biz haklı mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.
HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı. (MY-YRT-
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