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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ŞIRNAK - 27 Mayıs 1960 darbesi protesto edildi

ŞIRNAK - 27 Mayıs 1960 darbesi protesto edildi

- AK Parti İl Başkanlığı tabelası - İl Başkanlığı önünde partililerin toplanması - İl Başkan Yardımcısı Ozan Ertaş'ın açıklamayı okumasıŞIRNAK (AA) - AK Parti Şırnak İl Başkan Yardımcısı Ozan Ertaş da parti binası önünde düzenlenen basın açıklamasında, üzerinden yıllar geçse de darbeci zihniyetlerin varlığının 15 Temmuz'da benzer bir senaryo ile sahneye konulduğunu söyledi.

Ertaş, şöyle konuştu:"Milletimizin feraseti ile ülkemize en kara günleri yaşatanlar tarihin tozlu raflarına, en karanlık günlere tanık olan Yassıada ise tarihe gömülerek bugün 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak mührünü tarihe derç etmiştir. Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının aziz hatıraları burada yaşatılmaya devam edecektir. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların tekrar etmeyeceğini, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyoruz."

Basın Açıklaması Feraset 

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