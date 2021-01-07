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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
'Şırdan' bidonlarından uyuşturucu çıktı

'Şırdan' bidonlarından uyuşturucu çıktı

Polisin otomobilde arama yapması

Uyuşturucu Bild Narkotik Kışla Trol 

-Köpekle arama
-Köpeğin tepki vermesi
-Bidonların çıkartılması
-Bidonların açılması
-Şırdan arasında esrar çıkması

( ADANA ) "Şırdan" bidonlarından uyuşturucu çıktı- Adana’da dondurulmuş “Şırdan” bidonları içerisinde 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi ADANA

- Adana’da dondurulmuş “Şırdan” bidonları içerisinde 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğu illerinden gelen bir araçta uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine şehrin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Polis TAG otoyolunda araç gelince durdurup arama başlattı. Yapılan aramada hassas burunlu narkotik köpeği, torbalara tepki verdi. Polis torbaları açtığında bidonlarda dondurulmuş “şırdan” taşındığını tespit etti. 7 bidon açılıp kontrol edildiğinde 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.Olayla ilgili İ.E. (38) isimli zanlı gözaltına alındı.
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