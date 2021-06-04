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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- Sırbistan'da mühimmat fabrikasında art arda patlama

- Sırbistan'da mühimmat fabrikasında art arda patlama

fabrikadan yükselen alev ve duman

Roketatarlar Devlet Televizyonu Askeri Mühimmat Cep Telefonu İtfaiyeciler 

-patlama anı
-detay

( BELGRAD ) BELGRAD

- Sırbistan'ın Cacak kentinde bulunan askeri mühimmat fabrikasında çıkan yangın sırasında peş peşe patlamalar meydana geldi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın yaklaşık 140 kilometre güneyindeki Cacak'ta yer alan askeri mühimmat fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Fabrikadan yükselen alevler gökyüzünü aydınlatırken, işçiler içerideyken art arda patlamalar meydana geldi. O anlar bölge sakini tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Bölgeyi kordon altına alarak yolları kapatan polis, fabrikanın yakınlarında yaşayan insanları da evlerinden tahliye etti. Fabrikadaki işçiler ise patlamalar başladığında bodruma sığındı. Sırbistan İçişleri Bakanı Aleksandar Vulin bugün yaptığı açıklamada, Sırp mühimmat üreticisi Sloboda'nın Cacak'taki fabrikasında yaşanan olayı doğrularken, hiçbir işçinin yaralanmadığını aktardı. Fabrikadaki 60 çalışanın tahliye edildiğini belirten Vulin, sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.
Cacak Belediye Başkanı Milun Todoroviç devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Patlama üretim bölümlerinde gerçekleşmediği için şanslıydık" dedi.
Yetkililer, itfaiyecilerin durumu değerlendirmek için son patlamadan 24 saat sonra fabrikaya girebileceklerini belirtti.
Sırbistan'daki en büyük mühimmat fabrikası olan Sloboda'da uçak, uçaksavar silahlar, el, tüfek ve tanksavar bombaları ile roketatarlar için mühimmat üretiliyor. Bin 900 çalışanı olduğu belirtilen şirket, üretiminin yüzde 90'ını ihraç ediyor.
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