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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Sırbistan’da Covid-19'a karşı aşılamalar başladı

- Sırbistan’da Covid-19'a karşı aşılamalar başladı

Aşılamadan görüntüler

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Lyon 


- Sırbistan’da Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı ile Covid-19 karşı aşılamalar başladı.
Korona virüs salgını ile mücadele de birçok ülkede aşılamalar başladı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Sırbistan’ın Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V Covid-19 aşısından 2 milyon doz sipariş verdiği aktarıldı. Sırbistan’a ilk aşı dozlarını geçtiğimiz yıl 30 Aralık’ta teslim aldığı ve aşılama kampanyasına bugün başladığı belirtildi. Sputnik V’in faz 3 deneme sonuçlarına göre yüzde 91,4 etkinlik oranına sahip, Covid-19’a karşılı etkili bir aşı olduğu belirtilmişti.
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