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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Siparişi yetiştirmeye çalışırken yaptığı kazada ağır yaralandı

Siparişi yetiştirmeye çalışırken yaptığı kazada ağır yaralandı

Kaza alanından detay

İlk Müdahale Bild Motosiklet Sürücüsü 

-Motosiklet sürücüsüne 112 müdahalesi
-Sedyeyle ambulansa koyma anı
-Motosikletten detay
-Otomobilden detay
-Motosikletten düşen sipariş yemekten detay

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de siparişi yetiştirmeye çalışan motosikletli kuryenin otomobile çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre kaza, Kırmızıtoprak Mahallesi Taşköprü Caddesi’nde gerçekleşti. Kısıtlamada verilen siparişi yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye Aydan Ç. (31), idaresindeki 09 ACS 835 plakalı motosikletle Yıldız Sokak’tan çıktığı esnada caddede seyreden panelvan araca çarptı. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü Aydan Ç. adlı kadın ağır yaralanırken, N.S. idaresindeki 26 GR 485 plakalı panelvan araçta ve motosiklette ise maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, motosikletin taşıma bölmesindeki yemekler yola saçıldı.Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bilinci kapalı haldeki motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Ağır yaralanan Aydan Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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