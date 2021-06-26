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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Siparişe yetişmeye çalışan kurye otomobille çarpıştı

Siparişe yetişmeye çalışan kurye otomobille çarpıştı

Baygın halde yatan kurye

İlk Müdahale Hastane Kırmızı Işık Işık İhlali Sağlık Ekipleri 

-Çevredeki vatandaşlar
-Otomobil içindekileri
-İlk Müdahale
-Hastaneye sevk

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul Sarıyer'de kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli kuryeye otomobil çarptı. Ağır yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı. Olay, Dün saat 13.30 sıralarında Sarıyer Maslak Ayazağa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada çalışan kurye yemek dağıtımına çıktı. Siparişleri yetiştirmeye çalışan kurye kırmızı ışık ihlali yaptı. O sırada bir anda yanyol’ dan gelen ve dönüş yapmak isteyen 06 TEC 82 plakalı araç kuryeye çarptı. Kaza sonucu motorcu baygın halde yolda yatarken, otomobildekiler durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. O sırada kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak yaralı adamı yolun kenarına doğru taşıdılar. Gelen sağlık ekipleri kuryenin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. (HZE-ZA-
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