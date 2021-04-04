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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Sipariş götüren kuryeye şok... Park ettiği motosikletteki yemekleri böyle çalındı

Sipariş götüren kuryeye şok... Park ettiği motosikletteki yemekleri böyle çalındı

Kuryeden yemeği çalarken

Kamera Güvenlik Kamerası Göreme 

-Koşarken görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de bir apartmana sipariş getiren motosikletli kurye, teslimat için apartmana girdiğinde yoldan geçen bir kişi motosiklette bulunan başka bir siparişi alarak kayıplara karıştı. Kebap dürümü çalan kişi ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Merkez Kayabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletli kurye bir siparişi apartmana çıkardı. Motosiklette kalan başka bir siparişi ise yoldan geçen kapüşonlu bir kişi motosikletten alarak kayıplara karıştı. Diğer siparişi müşteriye götüren kurye ise dürümü yerinde göremeyince şaşkınlık yaşadı. (YE- )
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