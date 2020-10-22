Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sinyal kesici kullanarak otomobilden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Sinyal kesici kullanarak otomobilden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

şahsın jammer kullanması

Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar Harekete Geç Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-şahsın aracın yanına gidişi
-şahsın çaldığı eşyalarla uzaklaşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik’te jammer adı verilen sinyal kesici cihaz kullanarak park edilen otomobilin kapısının kilitlenmesini engelleyen şahıs, otomobil içerisinden 1 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 9 bin 300 Euro ve 150 TL para çaldı. Hırsızlık yapan şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalanırken, hırsızlık anları kameraya yansıdı. Pendik Yenişehir Mahallesi Millet Caddesi üzerinde 27 Temmuz tarihinde park edilen bir otomobil içerisinden 1 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 9bin 300 Euro ve 150 TL para çalındı. İhbar üzerine polis ekipleri hırsızı yakalamak için harekete geçti. Olay yerinden taksi ile kaçtığı tespit edilen şahsın isminin Harun A. olduğu öğrenildi. Şahıs 21 Ekim tarihinde saat 07.40 sıralarında ikamet adresine gelen polisleri görünce çatı katından kaçmaya çalıştı. Şahıs yaşanan kısa süreli kovalamacanın devamında yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 1 adet jammer adı verilen sinyal kesici cihaz ele geçirildi. Şahsın bu cihazı kullanarak otomobil kapılarının kilitlenmesine engel olduğu ve bu sayede hırsızlık yaptığı tespit edildi. Yakalanan şahıs, “otodan hırsızlık” suçundan adli makamlara sevk edildi. Öte yandan şahsın jammer kullanarak otomobilden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı