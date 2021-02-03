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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sinop’un tek trafik lambasına çarpan araç ters döndü: 1 yaralı

Sinop’un tek trafik lambasına çarpan araç ters döndü: 1 yaralı

Kaza yerinden genel görüntü

Trafik Lambası 

-Ters dönen araçtan detay
-Trafik lambasından detay

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta tek olan trafik lambasına çarpan aracın devrilmesi sonucunda 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, Oto Sanayi Kavşağı’nda 17.30 sıralarında meydana geldi. Nursel Özkara yönetimindeki 57 AAU 007 plakalı otomobil kavşakta bulunan trafik lambasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ters döndü. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Araçta bulunan eşi Bülent Özkara ise kazayı yara almadan atlattı. Yaşanan kaza Sinop’ta trafik ışıklarının bulunduğu tek bölgede gerçekleşti. Çarpma sonucu trafik lambası kullanılamaz hale geldi. (ÜK-SLH
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