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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sinop'ta yağmur etkili oluyor

Sinop'ta yağmur etkili oluyor

Yağmurda araçlar ve yayalardan detaylar

Yağmurlu Doluluk Oranı Allah 

-Röportajlar

( SİNOP )- Sinop’u yağmur etkisi altına aldı SİNOP

- Sinop’ta 3 gündür devam eden yağışlar bugünde şehri etkisi altına aldı. Yağmurla beraber bereket de geleceğini belirten vatandaşlar yağışların devam etmesini umduklarını dile getirdi. Baraj doluluk oranı yüzde 30’a düşen ve kuraklık tehlikesiyle karşılaşan Sinop yaşanan yağmur yağışlarıyla seviniyor. 3 gündür aralıkla devam eden yağmur bugünde şehirde etkili oldu. Vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyeleriyle önlem aldı. Yağmurdan ötürü sokaklar göle döndü. Vatandaşlar yağmurun bereket olarak döneceğini düşündüklerini belirtti.
Vatandaşlardan Asuman Başcan, “Uzun zamandır Sinop’a bu kadar yağmur yağmamıştı. Birkaç gündür de devam ediyor. Bu yağmurun devamı da gelir inşallah. Su kaynaklarının kuruması bizim için insanlık için büyük bir problem. Sinop için daha zor. Çiftçilerimiz, bağ bahçe yapan insanlarımız zor durumda kalabilir. Umarım diğer illerimizde de bu bereket yaşanır” dedi.
(ÜK-SLH-Y)
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