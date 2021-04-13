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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Sinop’ta tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Sinop’ta tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Olay yerinden detaylar

İlk Müdahale Polis Bild Kullar Polis Ekipleri 

-Yaralanan işçinin ambulansa taşınması
-Çöken çatıdan detay

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta bir binanın çatısında tamir yaptığı öğrenilen usta çatının çökmesi sonucu beton zemine düşerek ağır yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Okullar Caddesi üzerinde Meteoroloji Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diğer işçi arkadaşları öğle molası verdiği sırada Rehberlik Araştırma Merkezi Proje Ofisi binasının çatısına tamir için çıkan 55 yaşındaki usta Orhan Yazıcı, çatının çökmesi sonucu önce plastik kaplamanın üzerine düştü, ardından plastik kaplamanın da çökmesiyle yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 acil ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yazıcı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (OSM-SLH-
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