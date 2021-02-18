Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sinop’ta şömineden çıkan yangın pansiyonu yaktı

Sinop’ta şömineden çıkan yangın pansiyonu yaktı

Çatının yanışının drone görüntüleri

Çatı Katı Bild Trol 

-Yangından hazrılıklarını yapan itfaiye ekiplerinden detaylar
-Yangına müdahale edilmesi
-İtfaiye erinin zor anlar yaşaması
-Vatandaş röportajı

( SİNOP -DRONE) SİNOP

- Sinop’ta 4 katlı pansiyonda şömineden çıkan yangın 4. kat ve çatı katını küle çevirdi. Olay Yakamoz Sokak üzerinde saat 21.45 sıralarında meydana geldi. AK Parti 23. Dönem Sinop Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı’ya ait olduğu öğrenilen 4 katlı pansiyonda şömineden kaynaklı yangın çıktı. Binanın çatı katının tutuşması sonucu bina alev topuna döndü. Binanın 4. katı ve çatı katı yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik uğraşıyla kontrol altına alınabildi. Yangını söndürmek için çabalayan bir itfaiyeci yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Çevrede bulunan evlerdeki vatandaşlarda yangını korku içinde izledi. Yangın can kaybı olmadan atlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement