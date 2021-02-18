Sinop’ta şömineden çıkan yangın pansiyonu yaktı

-Yangından hazrılıklarını yapan itfaiye ekiplerinden detaylar

-Yangına müdahale edilmesi

-İtfaiye erinin zor anlar yaşaması

-Vatandaş röportajı



( SİNOP -DRONE) SİNOP



- Sinop’ta 4 katlı pansiyonda şömineden çıkan yangın 4. kat ve çatı katını küle çevirdi. Olay Yakamoz Sokak üzerinde saat 21.45 sıralarında meydana geldi. AK Parti 23. Dönem Sinop Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı’ya ait olduğu öğrenilen 4 katlı pansiyonda şömineden kaynaklı yangın çıktı. Binanın çatı katının tutuşması sonucu bina alev topuna döndü. Binanın 4. katı ve çatı katı yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik uğraşıyla kontrol altına alınabildi. Yangını söndürmek için çabalayan bir itfaiyeci yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Çevrede bulunan evlerdeki vatandaşlarda yangını korku içinde izledi. Yangın can kaybı olmadan atlatıldı.



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