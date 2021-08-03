- Sinop’ta silahlı kavga: 1 yaralı



- Sinop’ta sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi yaralandı Olay, Sinop merkez Bahçeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Beser(43) ile Kadir A.(44) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir A. silahını çekerek ateş etti. Olayda, Yılmaz Beser vücutlarına isabet eden kurşunla yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı Yılmaz Beser ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kadir A. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (OSM-SLH-

