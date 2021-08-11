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Sinop'ta selin yıktığı ev kamerada... Çatıda mahsur kalanlar böyle yardım istedi
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sinop'ta selin yıktığı ev kamerada... Çatıda mahsur kalanlar böyle yardım istedi

Sinop'ta selin yıktığı ev kamerada... Çatıda mahsur kalanlar böyle yardım istedi

EVİN YIKILMASI

Mahsur Kaldı Kamera Şiddetli Yağış Helikopter Köprü 

-YARDIM BEKLEYENLER

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop'un Ayancık ilçesinde sel suları bir evi yıktı. Olay anı kameralara yansıdı.Gece boyunca devam eden şiddetli yağış sonrası taşan Ayancık Çayı, köprüleri, evleri ve elektrik direklerini yıktı, önüne ne kattıysa sürükledi. İlçe Devlet Hastanesi de sular altında kaldı. Hastane tahliye edilmeye başlandı. İlçede ulaşılan tüm yollar da kapandı. Bazı noktalarda vatandaşlar mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen helikopterler ile vatandaşlar kurtarılmaya çalışılıyor.
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