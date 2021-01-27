Sinop'ta orman yangını

-Söndürme çalışmaları



( SİNOP ) SİNOP



- Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yusuflu köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yusuflu köyü Merkez Mahallesi Güreş Sahası mevkiindeki ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangınının söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. (YCA-SLH-



loading...