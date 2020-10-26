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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sinop’ta orman yangını

Sinop’ta orman yangını

Yangın Söndürme çalışması

( SİNOP ) -- 100 dönüm çamlık alan zarar gördü SİNOP

Bild Orman Yangını İtfaiyeciler Trol 


- Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan yangında 100 dönüm çamlık alan zarar gördü. Boyabat Kurtlu köyünde dün akşam başlayan yangına Boyabat ve Sinop’un yanı sıra çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale gediyor. İş makineleri de bölgede yol açma çalışması yaparak itfaiyecilerin yangına ulaşmasına yardımcı oluyor. Yangında şu ana kadar 100 dönüm çamlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.
(OSM-SLH-NSO-Y)
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