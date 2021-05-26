Sinop’ta ölü yunus kıyıya vurdu

- Sinop kent merkezi sahil kesiminde ölü yunus kıyıya vurdu. Enver Bahadır Caddesi'nde gezerken sahil şeridinde kıyıya vuran yunusu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Yunusun açıkta öldükten sonra dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenmiş olabileceği tahmin diliyor. Ölü yunus, Sinop Belediyesi ekipleri tarafından çöp poşetine konularak bulunduğu noktadan kaldırıldı. (MU-SLH-Y)
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