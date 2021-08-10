Sinop’ta metrekareye 53 kilogram yağış düştü



- Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Sinop şehir merkezine son 24 saatte metrekareye 53 kilogram yağış düştüğü, en çok yağışın ise metrekareye 64 kilogramla Sarıkum köyünde olduğu açıklandı. Sinop’ta gece 01.30 sıralarında başlayan kuvvetli sağanak yağış zaman zaman hafifleyerek gündüz saatlerinde de aralıksız devam ediyor. Gece saatlerinde gök gürültülü bir şekilde başlayan yağış, gündüz saatlerinde hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Sabah işlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar yağmurda ıslandı. Yerlerde su birikintileri oluştu. Denize girmek için güneşli havaları bekleyen yerli halk ve turistler ise hayal kırıklığı yaşadı. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava uzmanlarının değerlendirmelerine göre yağıların bugün akşam ve gece saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor. Yarın için yağışların biraz daha hafiflemesi ve zamanla ağırlığın şehir merkezinden batı bölgelerine kayacağı değerlendiriliyor. Dün gece başlayan yağışlarda son 24 saatte Sinop şehir merkezine metrekareye 53 kilogram yağış düştüğü de açıklandı. En fazla yağış alan bölge ise metrekareye 64 kilogram yağış düşen Sarıkum köyü oldu. (ÜK-SLH-Y)

