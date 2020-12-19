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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Sinop’ta kısıtlama sessizliği

Sinop’ta kısıtlama sessizliği

BOS SOKAK GORUNTULERI

Nüfus Oranı 

-GUVERCINLER
-MARTILAR
-DETAYLAR

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop'ta cadde ve sokaklarda kısıtlama sessizliği yaşanıyor. Türkiye'nin en kuzey noktası Sinop'ta kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsanların evlere çekilmesiyle birlikte cadde ve sokaklar güvercinlere ve martılara kalmış durumda. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olarak dikkat çeken Sinop'ta vatandaşlar kısıtlamaya uydu, şehirde ıssızlık hakim.
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