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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Sinop’ta kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi uçurumdan çıkarıldı

Sinop’ta kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi uçurumdan çıkarıldı

detaylar

Jandarma Olay Yeri İnceleme Yaşlı Adam Bulduk Hayvan 

-röpörtaj

( SİNOP -DRONE) SİNOP

- Sinop’un Gerze ilçesinde 7 gündür kayıp olarak aranan 98 yaşındaki Hasan Demirci, torunu tarafından uçurumun dibinde ölü bulundu. Yaşlı adamın cesedi uçurumdan 2 saatte çıkarıldı. Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Şehli köyünde bir hafta önce hayvanları otlatmak için evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Hasan Demirci’nin cesedi evine yaklaşık 2 km uzaklıkta uçurum dibinde bulundu. İstanbul’dan gelen kayıp Hasan Demirci’nin torunu Rahim Demirci, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülen arama çalışmalarına katıldı.
Boyalı Yaylası mevkisinde sürdürülen arama çalışmalarında torun Rahim Demirci önce dedesinin ceketini buldu. Demirci hemen jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Ekipler gelene kadar arama çalışmalarını sürdüren Rahim Demirci daha sonra uçurum dibinde dedesinin cesedine ulaştı. Yapılan olay yeri incelemelerin ardından, iki saat süren çalışma sonucu Hasan Demirci'nin cesedi AFAD ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılarak Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Rahim Demirci yaptığı açıklamada, "Daha önce bu bölgenin arandığını bilmiyorum. Ağabeyimle beraber dedemi arıyorduk. Önce dedemin ceketini bulduk. Ben ağabeyimi aşağıya jandarma çağırmaya gönderdim. Sonra cesedi bulduk” dedi.

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