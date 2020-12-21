- Sinop’ta kavşakta kaza: 1 yaralı



- Sinop’ta meydana gelen kazada 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, öğle sıralarında otogar kavşağında meydana geldi. Şehir merkezi istikametinden Ayancık istikametine seyir halinde olan Gökhan Kaya (22) yönetimindeki otomobille otogardan çıkan T.Z. (51) yönetimindeki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüsü 51 yaşındaki T.Z. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı T.Z., Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak kaza yeri karayolları ekiplerince temizlendi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Kazada şans eseri burnu bile kanamadan çıkan Gökhan Kaya olayı şöyle anlattı: "Ben şehir merkezinden Ayancık istikametine doğru seyir halinde ilerlerken birden otogar kavşağından önüme atladı kendisine çok selektör yaptım korna bastım ama önüme atladı. Frene bastım ama yağmurun da etkisiyle duramadım." (OSM-NT-Y)



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