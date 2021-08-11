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Sinop’ta istinat duvarı çöktü: 1 araç zarar gördü
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sinop’ta istinat duvarı çöktü: 1 araç zarar gördü

Sinop’ta istinat duvarı çöktü: 1 araç zarar gördü

Toprak kayması olan caddede iş makinelerini çalışması

Sağanak Yağış İstinat Duvarı Çökme Toprak Kayması Sağanak 

-Otomobil sahibinin istinat duvarında düşen taşları aracın yanında kaldırma çabası

( SİNOP ) SİNOP

- Sinop’ta gece saatlerinde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yığma taştan bir istinat duvarı çökerek yanında park halinde olan otomobile hasar verdi. Şehirde etkisini hissettiren yağışlar nedeniyle gece 23.30 sıralarında Tarakçı Sokak’ta meydana gelen olayda, yığma taşla inşa edilmiş istinat duvar kenarlarını tuttuğu suya doyan toprak zemine dayanamadı. Duvarın küçük bir bölümü çökme meydana gelerek yanında park etmiş olan 06 ABK 057 plakalı otomobilde maddi hasara neden oldu. Diğer bir olaysa Enver Bahadır Caddesi üzerinde yaşandı. Sağanak yağışın etkisiyle yolun üzerine küçük çapta bir toprak kayması meydana geldi. Cadde üzerine kayan toprak yığını gelen iş makineleri ile kaldırıldı. Bu sırada gelen trafik polisleri çevrede önlem aldı. Cadde bir süre trafiğe durdurulduktan sonra tekrar açıldı. Yağış ise hala devam ediyor.
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