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Sinop’ta hortum paniği
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Sinop’ta hortum paniği

Sinop’ta hortum paniği

Hortum görüntüleri

( SİNOP ) SİNOP

Yağmur Gürültü Su Baskını Felaket Şehir İçi 


- Bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışı Sinop’u vurdu. Gök gürültüsü ve şimşeklerin aktığı şehirde denizde hortum oluştu. Yağışla birlikte bazı noktalarda rögarlarda yaşanan tıkanıklıklar yolları göle çevirdi. Karakum açıklarında denizde oluşan hortum vatandaşlarca görüntülendi. Hortum tonlarca su kütlesini havaya kaldırarak etrafından çevirdi. Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta meydana gelen hava olayı bir süre panik oluşturdu. Yaklaşık 10 dakika süren hortum esnasında nefesler tutuldu. Hortum neyse ki karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevrede ikamet eden vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Sağanak yağmur şehir içi ulaşımda da aksaklıklara sebebiyet verdi. Doğu Karadeniz’de yaşanan sel felaketlerinin etkisiyle birçok şehir gibi Sinop’ta diken üstündeydi. Sabah saatlerinden itibaren şehrin yağmurla sınavı başladı.
Çeşitli noktalarda rögarlar tıkandı. Buna bağlı olarak cadde ve yollar göle döndü. Bu ortamda araçlar güçlükle ilerleyebildi. Sinop Belediyesi ekipleri de tam kadro yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sahaya çıktı. Tıkalı rögarların açılması ve yaşanan olumsuzluklara hızlı müdahale edilebilmesi için ekipler çalışma yürüttü. Şehirden şu ana kadar su baskını ve taşkın haberi gelmedi. (ÜK-
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